Cestovní ruch by měl být napříště podle Bartoše financován ze tří zdrojů

Cestovní ruch by měl být napříště podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) financován ze tří zdrojů. Kromě státu by se měli podílet podnikatelé z dané oblasti a samosprávy. Změnu má přinést zákon o cestovním ruchu, na kterém ministerstvo pro místní rozvoj nyní pracuje. Bartoš to řekl v rozhovoru s ČTK. Jeho poradce Martin Jiránek dříve uvedl, že Sněmovna by mohla legislativu schválit do konce roku 2024, začít platit by mohla o dva roky později.

Financování cestovního ruchu je podle Bartoše v České republice dlouhodobě špatně uchopeno. Upozornil na to, že okolní země, jako je Rakousko, ale třeba také Maďarsko, významně investují do marketingové podpory turismu, a tím ČR "vytlačují". "Chtěl bych pro cestovní ruch více peněz, ale rozpočet to nyní neumožňuje, proto navrhneme nový model financování," uvedl.