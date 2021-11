Cesty do Británie budou ode dneška kvůli omikronu těžší, a to i pro očkované

Pro cestování z České republiky do Británie začnou začala platit nová opatření kvůli variantě koronaviru omikron. Lidé očkovaní proti covidu-19 budou muset vyplnit příjezdový formulář a mít objednaný a zaplacený PCR test na druhý den po příjezdu do země. Do obdržení negativního výsledku budou muset zůstat v samoizolaci.

Neočkovaní lidé musejí absolvovat test před odletem, vyplnit příjezdový formulář a před cestou si objednat a zaplatit PCR testy v Británii na druhý a osmý den po příjezdu. Zároveň budou muset být v desetidenní karanténě. Za příplatek je možné si zajistit další PCR test pátý den, kterým lze v případě negativního výsledku karanténu ukončit.

Řada zemí omezila vstup cestujícím ze zemí v jižní Africe, některé ale restrikce zavedly i pro další cizince. Filipíny v neděli dočasně pozastavily leteckou dopravu ze sedmi evropských zemí včetně České republiky. Také Maroko od pondělí na dva týdny pozastavilo přílety linek ze zahraničí. V Japonsku začne ode dneška platit zákaz vstupu do země cizincům.