ČEZ plánuje letos zvýšit investice, na téměř 40 miliard

Energetická společnost ČEZ plánuje v letošním roce investovat 39,9 miliardy korun. Meziročně je to o 22 procent více, loni ČEZ investoval 32,5 miliardy korun. Investice budou směřovat mimo jiné do posílení výroby elektřiny. ČTK o tom informoval mluvčí ČEZ Martin Schreier. Nejvíce prostředků půjde do výrobních zdrojů, zejména do zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren, modernizace a ekologizace zdrojů a transformace výrobního portfolia směrem k bezemisní energetice v čele s obnovitelnými zdroji. Celkem má jít v této oblasti o investice za 19,1 miliardy korun, meziročně o 42 procent více. O více než jednu miliardu Kč by měly vzrůst investice do distribučních sítí, a to na 14,5 miliardy korun, a to především kvůli přípravě na boom nových zelených elektráren, ale i kvůli přípravě na elektromobilitu. "Tyto prostředky zvyšují bezpečnost dodávek elektřiny a jsou nutným vkladem pro přechod sítí do digitální éry a k chytrým sítím moderní energetiky," uvedl Schreier.