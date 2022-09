Charita chce v Hruškách postavit bydlení pro lidi zasažené loňským tornádem

Diecézní charita Brno chce spolu s obcí v Hruškách na Břeclavsku postavit bydlení pro lidi zasažené tornádem, kteří nedokážou opravit své domovy. ČTK to řekla mluvčí charity Zuzana Horáková. Budova by měla mít devět bytů a náklady na její vznik by se mohly pohybovat kolem 30 milionů korun. Na stavbu je podle mluvčí určená větší část ze zbývajících prostředků ze sbírky, do níž posílali lidé peníze právě po loňském červnovém tornádu. Zemřelo při něm šest lidí a poničeno bylo 1200 domů.

Objekt by měl mít dvě podlaží. Se stavbou se počítá v letech 2023 až 2024. "Na základě dohody s vedením obce Hrušky vznikla potřeba projektu sociálního bydlení pro lidi, kteří si nedokážou své domovy opravit, ale chtějí nadále žít v tomto regionu," uvedla Horáková. Koordinátoři podle ní vytipovali desítku rodin a jednotlivců, převážně seniorů, pro které je možnost zůstat bydlet v obci velmi důležitá.