Charita: Chudoba v Česku roste, problém je zejména v bydlení

Chudoba a zadluženost lidí v Česku rostou, nejrizikovějšími skupinami jsou matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé s psychickými potížemi. Zhoršení situace je nejvíce patrné u bydlení. Vyplývá to z výroční zprávy Caritas Cares 2023, kterou dnes představili zástupci Charity ČR. Problémem je podle klientů Charity také nedostatek kapacit sociálních služeb.

Charita ČR je největším poskytovatelem sociálních služeb pro potřebné v Česku. Zadluženost se v ČR týká stále významného počtu obyvatel a klienti charitních poraden často nezvládají plnit svoje závazky kvůli vysoké zadluženosti a řada z nich nemůže vůbec vstoupit do oddlužení vzhledem k nedostatečnému příjmu, uvedla Charita. Podle manažerky pro sociální oblast Charity ČR Ivy Kuchyňkové mzdy slábnou i kvůli pocovidové době, mnoho lidí je podle ní zadluženo kvůli růstu cen za energie. V průměru je podle zjištění Charity 70 procent klientů jejích poraden zatíženo nejméně jednou exekucí.

Vedle exekucí jsou lidé často podle Kuchyňkové postiženi takzvaným fenoménem pracující chudoby, kdy si nejsou schopni vydělat řádnou prací na svoje životní potřeby. V tomto případě by měly pomáhat dávky, v současném systému se však podle Kuchyňkové ukazuje řada limitů, jako je právě nedostatečný příjem nebo pozdní výplaty. "Lidem se musí vyplatit pracovat, to je základem pro zdravý rozvoj společnosti. Dávkový systém tak musí být pružný, aby pomohl v době, kdy je to potřeba a to se aktuálně neděje," řekla Kuchyňková.