Charita hledá dárce pro vánoční balíčky určené dětem z Ukrajiny, je jich 370

Olomoucká Arcidiecézní charita (ACHO) vyhlásila tradiční sbírku s názvem Vánoční balíček pro Ukrajinu. Do projektu bylo tentokrát zařazeno 370 dětí ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů, letos jsou v seznamu také děti, které uprchly z východu Ukrajiny, sdělil ČTK mluvčí ACHO Marek Navrátil. Projekt Vánoční balíček pořádá ACHO počtrnácté, každoročně se setkává s velkým ohlasem. V seznamu aktuálně zbývá ještě obdarovat 79 jmen, zjistila ČTK. Za dobu trvání akce bylo tímto způsobem doručeno na Ukrajinu 3779 vánočních dárků.

"Nacházíme děti, pro které to bývá často jediný dárek, který za celý rok od někoho dostanou. Již od roku 2008 každý rok vozíme plné nákladní auto dárků," uvedla koordinátorka ukrajinských projektů Kateřina Biolková. Do akce Vánoční balíček se zapojují každý rok desítky jednotlivců, rodin i organizací z různých koutů České republiky. Balíček je třeba podle pracovníků ACHO dopravit nejpozději do 23. listopadu na některou z místních charit zapojených do projektu.