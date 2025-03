Chovatelé se obávají zavlečení slintavky a kulhavky do Česka

Chovatelé se obávají zavlečení vysoce infekčního virového onemocnění sudokopytníků, slintavky a kulhavky, do Česka. Chovy s potvrzenou nemocí musí utratit veškerá zvířata a komplikace by způsobilo i omezení obchodu. ČTK to řekli zástupci svazů chovatelů prasat a masného skotu. Kvůli výskytu nákazy v Maďarsku vydala v pátek Státní veterinární správa (SVS) celostátní mimořádná opatření, která zakazují přemísťování zvířat z Maďarska a Slovenska do hospodářství na území ČR. O dalším postupu bude jednat Ústřední nákazová komise. Chovatelé rychlou reakci SVS na výskyt nákazy ocenili. Nemoc není přenosná na člověka. Podle Českého svazu chovatelů masného skotu je situace zatím řešitelná, protože chovatelé obchodují se skotem zejména z ČR na Slovensko. Zavlečení nemoci do ČR by mělo podle ředitele svazu Kamila Maláta závažné dopady, protože potvrzení nákazy v chovu končí utracením všech zvířat.