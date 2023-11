Chystané změny ve školství podle ombudsmana sníží kvalitu výuky

Připravované snížení maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu i změna platového stupně pro asistenty pedagogů a další pedagogické pracovníky podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka sníží kvalitu výuky. Změny podle něj pocítí nejen rozpočty škol, ale především žáci a studenti, kteří budou mít menší počet dělených hodin. Ombudsman to dnes uvedl na webu. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Školské odbory vyhlásily kvůli nesouhlasu s navrženými změnami na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol. Usilují o více peněz pro školství. Kritizují mimo jiné i to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství, tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů nebo IT pracovníků. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ve čtvrtek uvedl, že s rozpočtem školství spokojený není. Zároveň je však podle něj potřeba být realisty v tom, co se dá pro školství získat.

Podle ombudsmana chystané změny dopadnou především na školáky. Řada škol se totiž snaží rozšiřovat nabídku povinně volitelných předmětů, častěji také využívají personálně i odborně náročnější inovativní metody výuky. O tyto možnosti by podle Křeča školy kvůli snížení maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu do značné míry přišly. Na středních odborných školách je navíc dělené praktické vyučování nezbytné nejen z pohledu kvality výuky, ale i kvůli bezpečnosti žáků nebo kapacitám společností, kam žáci chodí na praxi, uvedl ombudsman.