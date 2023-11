Chytré telefony v Česku používá přes 80 procent lidí

Chytrý telefon používá 82 procent Čechů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu z letošního jara. K internetu je podle nich připojených 87 procent českých domácností, zhruba dvě třetiny lidí na něm taky nakupují. Nejvíc chytré telefony používají lidé v produktivním věku. Naopak u starších 75 let je to jen necelá čtvrtina. Podle statistiků se zároveň stále víc lidí zajímá o bezpečnost na internetu. 36 procent Čechů si v poslední době změnilo nastavení takzvaných cookies, tedy informací, které internetový prohlížeč ukládá o činnosti uživatele. Nejčastěji to dělají mladí nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé.