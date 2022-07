Čínská ambasáda odsoudila návštěvu předsedy tchajwanského parlamentu v Česku

Čínské velvyslanectví v ČR silně odsoudilo návštěvu předsedy tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna v České republice. Senát a jednotliví politici podle ní podkopávají politický základ čínsko-českých vztahů a pošlapávají základní normy mezinárodních vztahů. Ve vyjádření to uvedl mluvčí ambasády. Tchaj-wan je demokratický stát, jehož nezávislost Čína neuznává. Čínský komunistický režim ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Jou Si-kchun dnes vystoupí s projevem v Senátu. Programem v horní i dolní komoře Parlamentu zakončí svou třídenní návštěvu Česka. Doprovázeli ho na ní i další členové tchajwanské parlamentní delegace. Jou do České republiky přiletěl v pondělí ráno, na ruzyňském letišti ho přivítal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Právě na jeho pozvání předseda tchajwanského Legislativního dvora do Prahy přicestoval. Senát a jednotliví politici podle ambasády povolují separatistické aktivity související s nezávislostí Tchaj-wanu, čímž porušují státní suverenitu a územní celistvost Číny či podkopávají základ vzájemných vztahů. "Čínská strana silně odsuzuje a je rozhodně proti takovému chování," uvedl mluvčí.