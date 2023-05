Člen bankovní rady ČNB: Česko se dostává do mzdově inflační spirály

Centrální banka by měla znovu zvýšit úrokové sazby. Podle Tomáše Holuba z rady ČNB se totiž Česko dostává do mzdově inflační spirály. Řekl to ve vysílání České televize. Zvýšení úrokových sazeb je správný krok i podle Davida Marka, ekonoma z Národní ekonomické rady vlády a poradce prezidenta. Centrální banka k němu podle něj měla přistoupit už dřív. Naopak ekonom a ředitel centra IDEA Jan Švejnar se zvyšováním sazeb nesouhlasí. Problém vidí hlavně v nízké výkonnosti české ekonomiky.

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 12,7 procenta, tempo růstu zvolnilo z březnových 15 procent. Průměrná mzda v Česku se v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila meziročně o 7,9 procenta na 43.412 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období dosáhla 15,7 procenta, se ale mzda reálně snížila o 6,7 procenta.