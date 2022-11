Český stíhací pilot Aleš Svoboda možná poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura ho vybrala do záložního týmu astronautů. Svoboda uspěl téměř mezi 23 tisíci zájemci. Nový tým astronautů Kosmická agentura představila v Paříži. Do projektu se přihlásilo asi 200 Čechů, ale vybraný byl jen Svoboda. Ten je od roku 2005 vojákem z povolání a od roku 2008 je armádním pilotem. V současnosti působí na základně v Čáslavi.