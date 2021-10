Členové AntiCovid týmu jsou jednoznačně proti zavírání škol, souhlasí s WHO

Členové takzvaného AntiCovid týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jednoznačně proti plošnému zavírání škol kvůli koronaviru. Souhlasí tak s doporučením evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by školy v Evropě měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat protikoronavirová opatření.

Koalice Spolu, do které patří tři zmíněné strany, aktuálně sestavuje vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN). Je tedy možné, že v zimě už budou mít dosud opoziční strany zodpovědnost za stanovení protikoronavirových opatření.

Aktuálně je v plánu testování neočkovaných žáků v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to 1. a 8. listopadu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se to dotkne asi 165.000 žáků. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset při výuce nosit roušku. Od listopadu také budou muset neočkovaní učitelé nosit při výuce respirátory.