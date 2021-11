Člověk v tísni pomohl v Afghánistánu po ovládnutí Tálibánem 800 rodinám

Osmi stovkám rodin, tedy zhruba 5600 lidí v Afghánistánu poskytla humanitární organizace Člověk v tísni poté, co zemi ovládlo radikální hnutí Tálibán, finanční pomoc. Každá z nich dostala z její sbírky SOS Afghánistán a z peněz českého ministerstva zahraničí v přepočtu 1600 až 2000 korun na nákup potravin, zaplacení nájmu, topiva a potřebného vybavení na zimu. Do konce roku má Člověk v tísni naplánovanou obdobnou pomoc pro téměř 4000 afghánských domácností, což je asi 28.000 lidí. Organizace o tom informovala v tiskové zprávě. Podle ní se humanitární situaci v zemi přitom stále zhoršuje. Hlavním cílem Člověka v tísni je finančně podpořit ohrožené afghánské rodiny, z nichž většina utekla před boji do jiné části země, a pomoci jim připravit se na nadcházející zimu.