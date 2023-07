ČNB: Dluhy českých domácností u bank v červnu stouply na 2,21 bilionu korun

Dluhy českých domácností u bank v červnu meziměsíčně stouply o osm miliard korun téměř na 2,21 bilionu korun. Zadlužení firem vzrostlo o devět miliard na 1,3 bilionu korun. Také meziročně byly dluhy domácností i firem vyšší, u domácností to bylo zhruba o 107 miliard korun a u firem o 69 miliard. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes na webu zveřejnila Česká národní banka (ČNB). "Celkové tempo růstu zadlužení domácností se v červnu nezměnilo, hlavně v oblasti úvěrů na bydlení je přírůstek stabilní. Naopak u spotřebitelských úvěrů pozorujeme mírné zpomalení, jak v meziročním srovnání, tak v porovnání s předchozími měsíci, což ostatně potvrzují i naše čísla," sdělil ČTK finanční analytik společnosti Provident Financial Petr Javůrek. Výrazné změny trendu zadlužování ve druhé polovině roku neočekává.