ČNB: Dluhy českých domácností u bank v říjnu stouply na 2,24 bilionu

Dluhy českých domácností u bank v říjnu meziměsíčně stouply o 9,3 miliardy korun na 2,24 bilionu korun. Zadlužení firem vzrostlo o 21,3 miliardy na 1,36 bilionu korun. Také meziročně byly dluhy domácností i firem vyšší, u domácností to bylo zhruba o 103,5 miliardy korun a u firem o 65 miliard Kč. Vyplývá to z předběžných údajů, které na webu zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Hlavní finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek ČTK řekl, že nárůst zadluženosti vidí zejména na spotřebitelských úvěrech. "Tento nárůst je vyšší než v loňském říjnu a přičítáme ho brzkému začátku předvánoční sezony. Lidé sice, dle našeho průzkumu, chtějí letos pojmout Vánoce úsporněji, nicméně je zřejmé, že inflace a růst cen se i tak odráží v této finančně nejnáročnější části roku a povede letos celkově k růstu objemu spotřebitelských úvěrů," uvedl. Dluhy českých domácností u bank rostou od února 2016. Výjimkou byl loňský duben, kdy se meziměsíčně snížily zhruba o 20 miliard na 2,067 bilionu korun. Podle ČNB ale tehdejší statistiku ovlivnilo odebrání bankovní licence Sberbank CZ.