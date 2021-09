ČNB již nebude nadále plošně omezovat výplatu dividend bank

Česká národní banky již nebude výši dividend bank plošně omezovat, doporučuje však zvažovat další výplatu až po oznámení hospodářských výsledků za rok 2021. Banky tak již nebudou omezeny výplatou dividend ze zisku za letošní rok. ČNB to oznámila v tiskové zprávě. ČNB omezovala výplatu dividend ze zisků let 2019 a 2020 jako součást protikrizových opatření. Ta měla zmírnit negativní dopad rozsáhlých uzávěr ekonomiky během pandemie do hospodaření bank a udržet jejich kapitálové vybavení pro zachování stability bankovního sektoru. Centrální banka v souvislosti s tím dnes také oznámila, že dokončila hodnocení kapitálové situace jednotlivých bank a souhrnná výše dividend může činit přibližně 15 procent zisku bankovního sektoru za roky 2019 a 2020.