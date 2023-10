ČNB letos zadržela dvojnásobně víc padělaných bankovek a mincí

Česká národní banka zadržela za letošní tři čtvrtletí přes 3 600 padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí. Je to dvojnásobně víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat centrální banky. Naprostá většina zadržených padělků byly české koruny. Padělaných korunových bankovek zadržela 1787, mincí 1189. V předchozích letech přitom mince představovaly zlomek odhalených padělků. Přibývat jich začalo ve druhé polovině loňského roku. Tehdy začala národní banka ve zvýšené míře zachycovat falešné dvacetikoruny, které byly kvalitně ražené. Mimo české měny centrální banka zachytila také přes 250 padělaných eurových bankovek, 221 padělaných dolarových bankovek a 143 padělaných eurových mincí. Za padělání nebo pozměnění peněz hrozí v Česku až deset let vězení.