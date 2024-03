ČNB loni zadržela 4305 padělaných bankovek a mincí, meziročně dvojnásobek

Česká národní banka (ČNB) loni zadržela 4305 padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn. Je to víc než dvojnásobek proti roku 2022, kdy jich zachytila 1980. Výrazně narostl počet padělaných dvacetikorun, kterých centrální banka odhalila 1393, když o rok dříve to bylo 182. Na tiskové konferenci to dnes řekla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Padělaných a pozměněných českých bankovek zachytila ČNB 2146, jejich celková hodnota byla 5,6 milionu korun. Nejčastěji padělanou bankovkou byly stejně jako v minulých letech dvoutisícikoruny, kterých bylo zachyceno 1217 a tvořily 57 procent odhalených padělků. Následovaly pětitisícikoruny, kterých ČNB odhalila 590 a tvořily 28 procent odhalených padělaných bankovek, a tisícikoruny, kterých bylo 190, což představovalo devět procent padělků.

Kubelková upozornila, že pokud má člověk podezření, že se mu někdo snaží dát padělek, má právo bankovku nebo minci odmítnout a žádat místo ní jinou.