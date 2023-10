ČNB nesnížila úrokovou sazbu, první změna by mohla přijít na konci roku

Členové bankovní rady se shodli, že snižování úrokových sazeb bude muset být pozvolné. Nevyloučili však, že k prvním poklesům může dojít už letos. Vyplývá to z výsledků zářijové rady ČNB. Momentálně je základní úroková sazba na úrovni 7 procent. Nezměnila se už od loňského června. O jejích změnách bude ČNB letos jednat ještě dvakrát.

Členové rady upozorňují na případné inflační dopady, pokud by došlo k prudkému snížení sazby. Shodují se však, že první krok by měl už přijít na konci letošního roku. Pokud by bankovní rada vyčkávala až do zasedání v únoru 2024, mohl by být pokles razantnější. Důsledkem by pak mohlo být i oslabení koruny. Od sazeb centrální banky se odvíjejí bankovní úroky vkladů a úvěrů.