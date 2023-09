ČNB podle analytiků nesníží základní úrokovou sazbu

Podle analytiků nedojde na středečním zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB) ke změně základní úrokové sazby. Ta se nezměnila už od loňského června a zůstává nadále na 7 procentech. Podle členů bankovní rady by mohlo předčasné uvolnění měnové politiky dojít ke zvýšení inflace, která se doposud podle nich vyvíjí pozitivně. Změnu sazeb vyloučil v úterý i guvernér ČNB Aleš Michl.

Analytici ani členové bankovní rady však nevylučují, že ke snížení sazeb může dojít už na konci roku. Pravděpodobněji však pokles přijde až v roce 2024. Snížení by mohlo být poměrně rychlé a do konce příštího roku by se mohla základní úroková sazba usadit na čtyřech procentech.