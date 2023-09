ČNB spustí registr, který umožní posílat peníze na telefonní číslo

Česká národní banka (ČNB) spustí registr, který umožní bankám zprovoznění služby, kdy pro poslání peněz bude stačit telefonní číslo příjemce. Banky budou mít přístup do registru od 30. října, služba by měla být lidem, kteří o ni projeví zájem, dostupná v listopadu. Nový systém by měl zjednodušit převádění peněz mezi lidmi, uvedla dnes ČNB v tiskové zprávě.

Registr umožní párovat čísla účtu s telefonními čísly. K jednomu číslu účtu bude možné přiřadit několik telefonních, například pro rodinu, která využívá společný bankovní účet. Naopak k jednomu telefonnímu číslu bude možné přiřadit pouze jeden účet. Limit pro jednotlivé platby bude 5000 korun, při posílání peněz by se mělo plátci vždy zobrazit jméno majitele účtu, na který obnos převádí.

ČNB na přípravě služby spolupracuje s Českou bankovní asociací. Zájem o provozování služby vyjádřilo zatím devět bank. Služba bude dostupná těm klientům bank, kteří o ni aktivně projeví zájem. Nová služba by měla podle ČNB zjednodušit a zrychlit platební styk a pomoci k omezení chyb, kterých se někdy klienti dopouštějí při zadání chybného čísla účtu nebo kódu banky.