ČNB uvádí do oběhu novou pětitisícikorunu, staré zůstávají v platnosti

Česká národní banka (ČNB) dnes uvádí do oběhu nový vzor pětitisícikorunové bankovky. Staré vzory z let 1999 a 2009 ale zůstávají v platnosti, není nutné je vyměňovat za nové. Centrální banka k vydání nového vzoru přistoupila z důvodu nové technologie tisku, rozdíly vyplývající z této technologie nejsou pro lidi pouhým okem rozeznatelné, uvedla dnes ČNB v tiskové zprávě. Nový vzor bankovky má stejné ochranné prvky jako předchozí vzory. Liší se letopočtem vydání 2023 a podpisem guvernéra. ČNB bude novou bankovkou postupně nahrazovat staré, které jsou v oběhu, a to podle míry jejich opotřebení. Pětitisícikoruny mají ze všech českých bankovek nejdelší životnost. Důvodem je podle ČNB to, že lidé kvůli vysoké nominální hodnotě nenosí tyto bankovky běžně v peněženkách a nepoužívají je při každodenním placení. Proto se méně opotřebovávají. Pětitisícikorun je v oběhu ze všech bankovek nejméně. Tvoří zhruba 5,5 procenta z celkového počtu 525 milionů bankovek. V oběhu je nejvíc dvoutisícikorun, tvoří zhruba třetinu všech používaných bankovek. Následují tisícikoruny s podílem jedné čtvrtiny, s odstupem potom dvousetkoruny, stokoruny a pětisetkoruny.