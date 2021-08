ČNB zlepšila výhled veřejných financí

Česká národní banka očekává letos nárůst deficitu veřejných financí na 7,5 procenta hrubého domácího produktu z loňských 6,1 procenta. Příští rok by pak měl schodek klesnout na 5,3 procenta a v roce 2023 na 5,1 procenta. ČNB tak odhad pro letošní a příští rok zlepšila. V květnu banka očekávala letos deficit 8,2 procenta a příští rok 5,4 procenta. Vyplývá to aktuální srpnové zprávy o měnové politice ČNB. Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na 42,6 procenta HDP letos. Dluh by měl růst podle ČNB i v dalších letech, a to na 45,4 procenta příští rok a na 48,2 procenta v roce 2023. Odhady tak ČNB proti květnu zlepšila. Ministerstvo financí v Konvergenčním programu, který poslalo na konci dubna do Bruselu, letos počítá se schodkem veřejných financí 8,8 procenta HDP a příští rok s poklesem deficitu na 5,9 procenta.