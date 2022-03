ČNB zvýšila základní úrokové sazby na 5 procent, jsou nejvyšší od roku 2001

Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5 procent. Navýšením chtějí centrální bankéři zastavit prudký růst meziroční inflace. Ta v únoru převýšila 11 procent a podle očekávání trhu bude dál stoupat až ke 14 procentům. Základní sazba je tak nejvyšší od roku 2001. Odvíjí se od ní mimo jiné ceny, za které banky nabízí klientům hypotéky a taky vklady na spořících a dalších úvěrových účtech.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že rada je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb tak, aby ukotvila inflační očekávání. Opětovné brzké obnovení cenové stability je nyní naprostou prioritou ČNB. Cenová stabilita je podle něj nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou prosperitu české ekonomiky. Další kroky ČNB se budou odvíjet od nových informací a budoucích prognóz, dodal Rusnok. Rizika a nejistoty vývoje odhadovaného v aktuální únorové prognóze ČNB jsou podle guvernéra znatelně proinflační, a to zejména v krátkodobém horizontu. "To oproti stávající prognóze vyvolává potřebu výrazně přísnější měnové politiky, a to zřejmě po delší dobu," uvedl Rusnok.