Co se stalo s lovci, když přišli zemědělci? Archeologická výstava v Hradci Králové

Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové chystá na 16. června slavnostní zahájení archeologické výstavy sezony nazvané Měnící se svět - poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách. Výstava s mezinárodním rozsahem odpoví například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu nebo co se stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. ČTK to sdělila mluvčí muzea Lucie Peterková. Výstava bude k vidění v Galerijním sále muzea do 12. listopadu 2023.

K vidění je i několik unikátů. "Přední místo mezi nimi zaujímá takzvané sovětické prasátko, tedy keramická figurka prasete, která je jedinou svého druhu, či náhrdelník složený z keramických korálů, pocházející z hrobu objeveného v Plotištích nad Labem," uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková. Součástí výstavy budou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a k výstavě vzniknou dvě tzv. mapy s příběhem.