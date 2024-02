Coface: HDP v ČR stoupne o 1,5 pct, rizikem je ale vývoj v Německu

Česká ekonomika by měla letos vzrůst o 1,5 procenta a průměrná roční inflace by měla klesnout z loňských 11,6 na 3,3 procenta. Předpovídá to společnost Coface, která monitoruje ekonomické klima ve 160 zemích. Největším rizikem pro pozitivní vývoj ekonomiky v ČR je podle ní situace v Německu a to vzhledem k provázanosti obou hospodářství. Do Německa z ČR odchází asi třetina exportu. Česká národní banka růst HDP odhadla na 0,6 procent, zatímco inflaci předpokládá na úrovni 2,6 procenta.

Globální ekonomický růst v roce 2024 podle Coface zpomalí, tak jako předchozí 2 roky. Vzhledem k nevýraznému výkonu eurozóny, americké i čínské ekonomiky potáhnou globální ekonomický růst především rozvíjející se ekonomiky.