ČOV vyšetří, zda byla v delegaci do Tokia dodržena opatření proti šíření covidu

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Zatím se jedná o čtyři případy, počínaje lékařem Vlastimilem Voráčkem, který nebyl naočkován a měl pozitivní test na covid hned po přistání na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče a trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche po stolního tenistu Pavla Širučka. Dohlížet na vyšetřování bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. "Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl ČOV v tiskové zprávě. Do té doby nebude ČOV poskytovat v tomto případu žádné další komentáře. „Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon,“ píše se v závěru prohlášení ČOV.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Aktuálně se vedle už nakažených řeší další dva podezřelé případy českých sportovců. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.