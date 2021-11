Covidové testy se již neuznávají, ve školách pokračuje testování

Testy na koronavirus se od dnešního dne až na výjimky už neuznávají jako covidový certifikát. V provozovnách služeb, v restauracích, na kulturních či sportovních akcích se lidé musejí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Pokračuje také plošné testování neočkovaných žáků základních a středních škol. Ode dneška rovněž musejí zaměstnavatelé i živnostníci testovat neočkované pracovníky. Důvodem přísnějších opatření je špatná epidemická situace.

Divadla se podle zjištění ČTK chystají na to, že budou muset lidem, kteří si dříve zakoupili vstupenku a nemohou se prokázat očkováním či proděláním nemoci, vracet peníze. V případě návštěvy muzea, galerie či památkového objektu není omezení tolik zpřísňující.

PCR testem se nadále mohou prokazovat mladí do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. V ubytovacích zařízeních se jím mohou prokázat rovněž neočkovaní lidé na služební cestě nebo cestující za lékařem. Negativní test je stále platný také při nástupu do lázeňské péče. PCR i antigenní testy se uznávají i pro návštěvy nemocnic nebo zařízení sociálních služeb, využít v tomto případě ale nelze samotesty.