ČR a Polsko budou společně žádat EU o pomoc ve financování nákladů na uprchlíky

Premiéři Česka Petr Fiala (ODS) a Polska Mateusz Morawiecki se dnes v Praze dohodli, že budou společně požadovat po Evropské unii nové prostředky na zvládnutí migrace z Ukrajiny. Řekli to na tiskové konferenci po společných konzultacích, ke kterým do Prahy přijela s polským premiérem i část jeho ministrů. Má jít o "nové peníze", nikoliv o změny v čerpání doposud vyjednaných programů. Brusel již unijním státům ve snaze pomoci s řešením uprchlické vlny umožnil využít nevyčerpané peníze z končícího sedmiletého období. Pro Česko je to podle vládních politiků nedostatečné, neboť velkou většinu peněz již vyčerpalo nebo ji má vázanou.

Na dnešním zasedání se podle Fialy hodně mluvilo o tom, co lze pro Ukrajinu dál dělat. Morawiecki ocenil, že Česko vnímá hrozby po ruské invazi stejně jako Polsko, i když nepatří mezi sousedy Ukrajiny. Snahy obou zemí podle něj zvyšují šance na vítězství Ukrajiny. "Ukrajina musí v této válce zvítězit," uvedl.

ČR bude s Polskem dál intenzivně jednat o energetické infrastruktuře, především o obnově projektu plynovodu Stork II. Česko by se také chtělo podílet na polských terminálech umožňujících dovoz zkapalněného zemního plynu.