ČR a Polsko začnou v příštích dnech načítat data do evropského registru běženců

Rozebíhá se evropský registrační systém uprchlíků z Ukrajiny. Objemný balík dat z Polska a Česka se začne načítat v příštích dnech, řekl před jednáním vlády novinářům ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Od evidence si slibuje rychlejší zjišťování duplicit v nahlašování běženců v rámci celé Evropské unie.

"Je to pro nás absolutně stěžejní, protože pokud je někdo registrován v Německu i v České republice, tak konečně tu informaci budeme mít jednoduše dohledatelnou," uvedl. Důkladnější lustrace, na kterých se domluvil v minulých týdnech s maďarskou stranou, podle něj ukázaly, že ukrajinské i maďarské občanství má zhruba 20 procent uprchlíků z řad Romů. Proces zjišťování podle něj ale stále ještě není tak rychlý, jak by si představoval. Přivítal by, aby se spojila rychlost lustrací a jejich efektivita, zjišťování stále trvá několik dnů.