ČR chce v čele EU prosazovat energetickou solidaritu a úspory, řekl Síkela

K nejtěžším úkolům českého předsednictví Evropské unie bude patřit zajištění solidarity v zásobování plynem při očekávaném omezení či zastavení dodávek z Ruska. Po debatě s poslanci Evropského parlamentu to dnes prohlásil ministr průmyslu Jozef Síkela, podle něhož chce Česko v čele sedmadvacítky zemí co nejvíce pokročit v zavádění společných nákupů energií. Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše by se odklon od ruských energií mohl částečně financovat z peněz na rozvoj méně vyspělých regionů EU, neměl by však zabrat jejich podstatnou část.

Oba zástupci české vlády dnes absolvovali slyšení v europarlamentním výboru pro průmysl a energetiku, při němž se zákonodárci ptali, jak budou unijní země připraveny na odpojení ruského plynu. Moskva začátkem týdne odstavila plynovod Nord Stream 1 kvůli pravidelné údržbě, unijní země ale považují za reálnou možnost, že po ohlášených deseti dnech dodávky neobnoví.

"My se o tu bolest, o ten diskomfort musíme spravedlivě rozdělit. Bez ohledu na to, jestli má někdo nějakou geografickou nebo technickou výhodu, pokud se jedná o přístupy k alternativním dodávkám plynu nebo jiného zdroje energie," řekl novinářům po debatě s poslanci Síkela. Členské země však zatím nemají v otázce solidarity jednotný pohled a český ministr za dva týdny povede mimořádné jednání se svými unijními kolegy o tom, jak by měla