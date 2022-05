ČR dalo ve čtvrtek lidem z Ukrajiny 1757 víz

Česká republika vydala ve čtvrtek lidem prchajícím z Ukrajiny před ruskou invazí 1757 víz dočasné ochrany, v mezitýdenním srovnání zhruba o 300 více. Za dobu rusko-ukrajinské války, která začala na konci února, dostalo v Česku speciální víza 328.511 Ukrajinců. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Od počátku týdně musí uprchlíci hlásit změnu adresy pobytu v ČR do tří dnů místo dosavadních 30. Zkrátila se rovněž lhůta pro nahlášení u cizinecké policie po vstupu do Česka. Podle ministerstva vnitra to umožní například lépe využít ubytovací kapacity v jednotlivých obcích.

Uprchlíci mají po registraci také povinnost nahlásit, že Česko opouštějí, ne všichni to ale učiní. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek uvedl, že z tohoto důvodu má Česko přesnější data o nově příchozích než o těch, kteří odejdou. Podle něj by výrazně pomohlo zřízení jednotného evropského registračního systému. Česko má o pohybu uprchlíků horší přehled, protože není schengenskou hraniční zemí.