ČR hraničními kontrolami porušuje schengenský kodex, zopakoval slovenský ministr

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec dnes opět řekl, že Česká republika zavedením kontrol na hranicích se Slovenskem porušila takzvaný schengenský kodex. Zvýšená migrace podle něj není důvodem na kontroly na vnitřních hranicích mezi zeměmi schengenského prostoru volného pohybu osob. Praha už dříve podobné výtky Bratislavy odmítla.

Podle Mikulce syrské migranty s ohledem na situaci v Sýrii nelze vrátit do vlasti. "Jediným receptem k tomu, abychom zabránili migrantům vkročit do Evropské unie, je ochránit vnější hranici," řekl. Představitelé Česka a Slovenska se už v říjnu přeli o to, zda české kontroly porušují schengenský kodex a zda Česko při vracení migrantů na Slovensko dodržuje takzvanou readmisní dohodu.