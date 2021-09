ČR je co do kvality digitálního prostředí na 28. místě, meziročně si polepšila

Česká republika je co do kvality digitálního prostředí na 28. místě na světě, proti loňsku si polepšila o čtyři příčky. Vyplývá to z průzkumu Digital Quality of Life, o kterém informovala organizace Surfshark. Na prvních třech místech je Dánsko, Jižní Korea a Finsko. Druhá nejlepší za Řeckem je ČR v hodnocení digitální bezpečnosti.

Studie zkoumala pět oblastí digitálního prostředí - dostupnost internetového připojení, jeho kvalitu, digitální infrastrukturu, digitální bezpečnost a eGovernment, tedy správu věcí veřejných pomocí moderních technologií. Zaměřila se na 110 zemí, ve kterých žije 90 procent světové populace. Česká republika se ve výsledném žebříčku umístila jako druhá nejlepší země ve střední a východní Evropě - lepší než ČR bylo Polsko, které skončilo na 25. příčce a ve srovnání s loňským rokem si polepšilo o 18 míst.

Přestože je ČR v dostupnosti internetu až na 46. místě, meziročně se v tomto ukazateli zlepšila o 71 procent. Češi nyní musejí pracovat dvě hodiny a 22 minut, aby si mohli dovolit nejlevnější širokopásmový internet, a o něco více než sedm minut, aby měli 1 GB nejlevnějšího mobilního internetu. V Maďarsku lidem stačí odpracovat jen čtvrtinu času, aby si mohli dovolit mobilní internet, a lidem v Polsku dokonce pouze jednadvacetinu času.