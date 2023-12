ČR má prodlouženou výjimku EU na dovoz produktů z ruské ropy do prosince 2024

Evropská unie prodloužila výjimku na dovoz produktů z ruské ropy do České republiky do 5. prosince 2024, ale jen v objemech srovnatelných s posledními pěti lety. Pokud budou před tímto datem dostupné alternativy, Rada EU slíbila platnost odchylky ukončit. Informovala o tom v rámci schválení dvanáctého balíku protiruských sankcí. Předchozí výjimka ze sankcí vůči Rusku, která bratislavské rafinerii Slovnaft umožňovala vyvážet do Česka produkty z ruské ropy, skončila 5. prosince.