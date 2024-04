ČR podpoří Marka Rutteho v kandidatuře do čela NATO, řekl Lipavský

Česká republika se dívá pozitivně na kandidaturu nizozemského premiéra Marka Rutteho do čela NATO, uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Kdo nahradí současného šéfa Severoatlantické aliance dosud není jasné. Za hlavní kandidáty, kteří by mohli vystřídat Jense Stoltenberga jsou považováni právě Rutte a rumunský prezident Klaus Iohannis. Všechny členské země musí s návrhem souhlasit a všechny disponují právem veta. Podle ministra by mohl souhlas padnout už do konce května.

Podle diplomatů má Rutte podporu 90 procent členů NATO, a to včetně států jako USA, Francie, Německa i Velké Británie. Odmítavě se ke kandidátovi staví například Maďarsko, které ho viní z kritiky Viktora Orbána. Jens Stoltenberg skončí ve funkci po deseti letech 1. října.