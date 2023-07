ČR předloží na seznam projektů iniciativy Trojmoří mj. plynovod Stork II

Plynovod Stork II nebo výstavba vysokorychlostní železnice přes Bohumín do polských Katovic a přes Hradec Králové do Vratislavi jsou projekty, které Česko předloží v září na summitu v Bukurešti na seznam prioritních projektů iniciativy Trojmoří. Schválila to dnes vláda.

Členy polsko-chorvatské iniciativy Trojmoří je 12 států včetně České republiky, které leží v oblasti mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem a jejichž cílem je mimo jiné vybudovat mezi sebou dopravní a energetickou infrastrukturu a digitální propojení.