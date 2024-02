ČR by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici

Česká republika by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud se najde dohoda, musí ji schválit Parlament. Doufá v to, že by se tak případně stalo v řádu týdnů.

Do operace by se mohl zapojit zdravotní tým. "Předpokládáme, že by polní nemocnice fungovaly na lodích," uvedla ministryně. O podporu Česko požádal její protějšek Joav Galant při její návštěvě Izraele minulý týden. O záležitosti v pondělí Černochová diskutovala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.