ČR uvolní dalších deset milionů pro Gazu, oznámil Lipavský

Česká republika uvolní dalších deset milionů korun pro Světový potravinový program (WFP) na humanitární pomoc v Gaze. Příspěvek navazuje na pět milionů korun, které vláda poskytla na začátku ledna. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) nemůžeme jen nečinně přihlížet na zhoršující se humanitární situaci v Gaze, kde hrozí hladomor.

Před velmi špatnou situací v Pásmu Gazy varuje především OSN. Podle něj by do května mohl vypuknout i hladomor. Jediným řešením se zdá být navýšení objemu pomoci, a to především té přepravované po zemi. Podle Izraele je hlavním problémem distribuce přímo na palestinském území.