ČR vydala v úterý ukrajinským uprchlíkům 1219 víz, o 350 méně než před týdnem

Česko v úterý vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1219 speciálních víz, zhruba o 350 méně než před týdnem. Za tři měsíce trvání ruské invaze dostalo víza dočasné ochrany 354.631 lidí. Údaje dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je v současné době v zemi mezi 75 až 80 procenty z původně registrovaných běženců.

Nejvíce běženců zůstává v Praze, kde jich podle posledních informací ministerstva pobývá 82.277. Hlavní město se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) proto v úterý navrhl omezit lidem prchajícím před invazí vyplácení dávek a dotací na jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Rakušan za jednodušší cestu, jak uprchlíky nasměrovat do méně vytížených krajů, označil lepší informovanost například při zápisech do škol.