ČR zatím nevydala doporučení občanům opustit Ukrajinu, situaci sleduje

Česká republika zatím nevydala doporučení svým občanům, aby opustili území Ukrajiny, jak to udělaly Spojené státy či Velká Británie. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Česká diplomacie situaci na Ukrajině a jejích hranicích pečlivě monitoruje, denně se kvůli ní schází pracovní skupina. Konkrétní kroky k zajištění bezpečnosti občanů a českého majetku koordinuje ČR v rámci Evropské unie a s dalšími spojenci.

Nadále platí doporučení necestovat do příhraničních oblastí na severu a východě Ukrajiny. "Dále vyzýváme české občany, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, aby se registrovali v systému DROZD," doplnila Do.