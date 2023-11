ČR získala kapacitu v budovaném pevninském terminálu na LNG v Německu

Česká republika ve spolupráci s energetickou skupinou ČEZ získala kapacitu v budovaném pevninském terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu. V terminálu Stade nedaleko Hamburku bude mít od roku 2027 k dispozici dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby. Firma podepsala s provozovatelem smlouvu na 15 let s možností prodloužení. Na dnešní tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). V současnosti má ČR do roku 2027 pronajatou část terminálu na LNG v Nizozemsku.

Premiér zdůraznil význam investice do terminálu jako posílení energetické bezpečnosti země. "Řadu konkrétních kroků jsme už udělali, teď přidáváme další důležitý dílek do mozaiky. Společně s nákupem plynových zásobníků a plynového vedení tím zásadně zvyšujeme možnost dopravy a skladování zemního plynu od spolehlivých dodavatelů," řekl Fiala.