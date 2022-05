Creditas: Češi letos vydávají více peněz za jídlo a domácnost, šetří na dárcích

Češi letos vydávají více peněz za jídlo, domácnost i mazlíčky. Šetří naopak na dárcích a o něco méně spoří. Vyplývá to ze srovnání struktury výdajů uživatelů bankovnictví Creditas, podle kterého zdražování začíná mít výrazný vliv na spotřebitelské chování.

"V porovnání letošního a loňského prvního kvartálu nejvíce narostly výdaje spojené s domácností, a to o 38 procent. Vliv na to má jak zdražování energií, tak růst cen stavebních prací a materiálů, nábytku a vybavení domácností," uvedl hlavní ekonom Creditasu Petr Dufek. O 14 procent vzrostly výdaje za potraviny a domácí mazlíčky. Méně peněz Češi vydávali naopak za dárky, a to o čtvrtinu. O 16 procent méně prostředků si odkládali na úspory.

Creditas automaticky řadí uskutečněné výdaje do kategorií. Díky tomu bylo možné srovnat ve vybraných kategoriích celkový objem plateb na začátku roku 2022 a 2021. Data odrážejí reálné výdaje klientů Creditasu s běžným účtem, tedy asi 150.000 lidí z celé ČR. Zatímco statistici srovnávají cenu stále stejného spotřebního koše, kde má každé zboží svou váhu, data z bankovnictví ukazují, o kolik více celkově lidé vydávají v jednotlivých kategoriích.