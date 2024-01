CRIF: Loni bylo vyhlášeno 659 bankrotů firem, o 40 méně než o rok dříve

V Česku bylo v loňském roce vyhlášeno 659 bankrotů firem, což bylo o 40 méně než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1056 návrhů na bankrot společností, kde je naopak mírný meziroční růst. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou má ČTK k dispozici. V prosinci bylo vyhlášeno 41 bankrotů firem, nejméně za měsíc z celého loňského roku. Rovněž bylo podáno 96 insolvenčních návrhů, to je v rámci loňského roku naopak nadprůměrný počet. To může podle firmy naznačovat mírně vyšší počet bankrotů v prvních měsících letošního roku. Celkový počet firemních bankrotů klesl v roce 2023 o šest procent. „Z hlediska počtu bankrotů jsou české firmy proti světu v lepší kondici. V poslední době se počet insolvencí v okolních zemích roste a vzhledem k propojenosti evropských ekonomik je tudíž pravděpodobné, že to bude mít dopad i na české firemní prostředí," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.