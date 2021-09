CRIF: Úspory domácností letos stouply o šest procent, na 2,99 bilionu

Úspory českých domácností vzrostly od začátku roku do konce července o 168 miliard korun, tedy o šest procent, na 2,99 bilionu korun. Objem jejich úvěrů stoupl o 93 miliard, o pět procent, na 1,9 bilionu korun. Zatímco úspory domácností rostly rychleji v prvních čtyřech měsících roku, objem úvěrů se naopak zvyšoval zejména od května do července, vyplývá z výpočtů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. „Zatímco na začátku roku, kdy platila tvrdší protipandemická opatření, lidé více šetřili a byli opatrnější při zadlužování, od května, kdy začalo docházet k uvolňování, se trend se začal pomalu obracet. Důvodem může být to, že právě s uvolněním se lidem naskytlo více příležitostí, kde své peníze utratit, a shromažďují je v menší míře," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.