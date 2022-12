ČŠI: Do penze odejde v příštích deseti letech asi 30 procent učitelů ve školkách

V příštích zhruba deseti letech odejde do starobního důchodu asi 30 procent učitelů, kteří působí v českých mateřských školách (MŠ). Naopak pedagogů do 30 let nyní ve školkách učí necelých 21 procent. Roste ale počet pedagogů s vysokoškolským vzděláním, kteří v mateřinkách učí. Ve své výroční zprávě za školní rok 2021/2022 na to upozornila Česká školní inspekce (ČŠI). Podle statistiky ministerstva školství (MŠMT) učilo ve školkách loni 35.822 učitelů, z čehož asi 99,3 procenta byly ženy.

V Česku funguje 5349 školek, z toho 7,9 pct jsou soukromé a 0,9 pct církevní. Počet školek se podle inspektorů řadu let výrazně nemění. Mateřinky ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 360.490 dětí. Klesá počet dětí mladších tří let, kterých je oproti předloňským 11,8 pct aktuálních 9,1 pct. Důvodem jsou podle inspekce mimo jiné naplněné kapacity školek a legislativní změna, podle níž děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřinky nárok.