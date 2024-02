ČSÚ: Ceny většiny potravin v únoru meziměsíčně i meziročně dále klesly

Ceny většiny potravin v Česku v únoru dále klesly, a to jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) k druhému únorovému týdnu. Proti únoru minulého roku podle nich potraviny letos zlevňovaly výrazněji, meziměsíčně mírněji. Například deset kusů vajec stálo 46,34 koruny, což bylo o 26,02 procenta méně než v loňském únoru a pokles o asi půl procenta ve srovnání s letošním lednem. Naopak meziročně i meziměsíčně zdražilo světlé lahvové pivo, jablka a brambory. Údaje vycházejí z pravidelného měsíčního průzkumu ČSÚ. Ceny jsou zjišťovány jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.