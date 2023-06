ČSÚ: Hodinové náklady práce v Česku jsou dvanácté nejnižší v EU, na úrovni Portugalska a Estonska

Náklady práce v Česku jsou 12. nejnižší v Evropské unii, dosahují zhruba 400 korun na hodinu. Jsou tak na úrovni Portugalska a Estonska, řekli na tiskové konferenci zástupci Českého statistického úřadu. Nejnižší hodinové náklady práce v EU jsou v Bulharsku, kde činí zhruba 200 korun, nejvyšší v Lucembursku, kde dosahují zhruba 1250 korun. "Stále patříme mezi nízkonákladové ekonomiky. To je zhruba polovina států Evropské unie, kde jsou náklady zaměstnance na hodinu práce do 500 korun," řekl Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Ve srovnání s Francií má Česko podle něj čtyřicetiprocentní náklady práce, ale 56procentní hospodářskou výkonnost. "Prostor na dohánění zde tedy stále je," řekl k možnému vývoji mezd. Podle představitelů ČSÚ se rozdíly v hodinových nákladech práce v zemích EU postupně snižují. Za posledních deset let byl nejvyšší růst v Bulharsku a Rumunsku, které jsou na konci žebříčku, v obou zemích se víc než zdvojnásobily. V Česku se za deset let zvýšily o 60 procent.