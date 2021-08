ČSÚ: Letošní úroda obilí bude průměrná, máku se sklidí asi nejvíc za 10 let

Zemědělci by letos měli sklidit v Česku 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun. Vyplynulo to z druhého odhadu Českého statistického úřadu, který ho dnes zveřejnil na svém webu. První odhad z června byl pesimističtější.

Zatímco úroda obilovin by měla být podle statistiků průměrná, u máku ji předpokládají nejvyšší za posledních deset let. Sklidit by se ho mělo 31.000 tun, proti loňskému roku o 41,4 procenta více. "Zatím rekordní sklizeň byla dosažena v roce 2008, kdy se sklidilo téměř 50.000 tun máku," uvedla Dagmar Lhotská z ČSÚ. Podle statistiků je letošní sklizeň kvůli deštivému počasí pomalejší.